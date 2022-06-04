Как передает «НБН», об этом сказано в сообщении Одесского горсовета.

Известно, что беспилотник россияне использовали с целью проведения разведки в районе черноморского побережья.

«Воздушная цель, занимавшаяся выполнением задач разведки Черного моря, беспомощно упала в акваторию Черного моря. Таким образом, мы продолжаем уничтожать врага и все его замыслы. Слава Украине!», — подчеркивается в сообщении.

Отметим, что российский «Форпост» принято считать одним из наиболее дорогостоящих в России, его цена составляет порядка семи миллионов долларов. Суть его основной задачи заключается в сборе информации, осуществлении поисково-наблюдательных полетов, а также в проведении операций поискового характера. К тому же, он наделен способностью осуществлять перенос контейнера, у которого есть ракета ПТРК.

Данный беспилотник наделен способностью пролететь от 150 до 250 километров со скоростью 111 километров в час. В то же время максимальный показатель скорости «Форпоста» — 204 – 220 км/час. Беспилотник может пребывать в воздухе 17 – 18 часов.

Стоит отметить, что это далеко не первое средство авиации РФ, которое было сбито украинскими защитниками.