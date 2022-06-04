Как информирует «НБН», Одесский городской совет в Телеграм «Одесса. Официально» сообщил, что сегодня утром, четвертого июня, по территории Одесской области враг нанес ракетный удар.

В сообщении отмечается, что обстрел региона вражеские силы осуществили при помощи самолета стратегической авиации. Был произведен пуск Х-59.

Дословно из обнародованного сообщения:

«В результате вражеского удара была поражена территория сельскохозяйственного предприятия. Пострадали помещения складов. Последствиями удара стал пожар, который ликвидировали спасатели. Согласно предварительной информации, два человека пострадали. На месте инцидента работу продолжает следственно-оперативная группа».

Ранее мы уже писали о том, что Россия нанесла ракетный удар по Сумской области.