Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Командования ВС Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook, удар по Киеву был нанесен врагом из акватории Каспийского моря.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Приблизительно в шесть часов утра военные подразделения зенитных ракетных войск воздушного командования «Центр» обнаружили и обстреляли вражеские ракеты. Одна крылатая ракета была уничтожена».

Также Командование ВС ВСУ добавило, что согласно предварительным данным, российско-оккупационные войска совершили пуск ракет с самолетов Ту-95 из акватории Каспийского моря.

Стоит отметить, что за сегодняшний день это не первый ракетный обстрел рашистами территории Украины. Ранее мы уже писали о том, что войска Российской Федерации нанесли ракетный удар по Днепропетровской области.