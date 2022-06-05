Как информирует «НБН», глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко заявил, что вражеские силы при помощи артиллерии утром, пятого июня, нанесли удар по региону, а именно Зеленодольской общине.

Касательно последствий обстрела, жертвах и пострадавших пока что никакой информации не поступало.

Дословно из заявления Резникова:

«Ночью и утром весьма напряженная ситуация. Мы постоянно слышим звуки воздушной тревоги. Криворожский район в очередной раз попал под обстрел. Захватчики ударили по Зеленодольской громаде. В двух селах наблюдаются разрушения жилдомов».

Согласно словам Резниченко, данные относительно пострадавших сейчас уточняются.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Российская Федерация нанесла ракетный удар по Одесской области.