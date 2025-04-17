В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что вчера с 21:15 до 22:00 ВС РФ атаковали Изюм 2 ракетами и 5 беспилотниками. По предварительной информации, для удара российские захватчики использовали БПЛА «Герань-2», информирует издание «НБН».

В результате комбинированного обстрела города есть 5 раненых, среди них 1 ребенок, 2 человека получили острую реакцию на стресс. Повреждены многоэтажки и частные дома, здание учебного заведения и хозяйственные помещения.

Сейчас следователи и прокуроры фиксируют военные преступления россиян в Изюме, в частности устанавливается тип ракет, которые войска страны-агрессора применили для атаки на город.

Как сообщалось, в Вербное воскресенье, 13 апреля, армия Путина ударила двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» по центру Сум. Американское издание Politico раскрыло цель атаки российских захватчиков на город.