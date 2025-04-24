Терехов, ссылаясь на информацию Ситуационного центра, сообщил, что в ночь на четверг, 24 апреля, войска Российской Федерации атаковали областной центр 24 раза. Мер уточнил, что 10 раз захватчики ударили по Харькову ракетами, 14 – беспилотниками, информирует издание «НБН».

По его словам, в результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура: многоэтажки, частные дома, поликлиника, здание школы, производственные предприятия и гостиничный комплекс.

Начальник ОВА Олег Синегубов сообщил, что есть 6 пострадавших, среди них есть ребенок.

Отметим, после 01:00 стало известно о пусках ракет, в частности баллистических, в направлении Харькова. Терехов предупредил об угрозе, в городе прогремели взрывы.

После областной центр атаковали дроны-камикадзе, удары беспилотниками продолжались около получаса – местные жители услышали минимум 11 взрывов. Вскоре их количество возросло до 19.

Напомним, в ночь на среду, 23 апреля, и утром россияне били по Харькову БПЛА. Мер сообщил о последствиях атаки.