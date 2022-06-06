В интервью «Украине 24» Невзоров отреагировал на резкую критику в его адрес и адрес Владимира Зеленского за предоставление журналисту гражданства Украины, информирует «НБН».

Оппозиционер, отвечая на упреки украинцев в том, что он ранее работал в приближенных к главе Кремля Владимиру Путину кругах и распространял риторику пропаганды РФ, не стал отрицать, что в свое время «болел фашизмом».

По словам Невзорова, этот опыт позволил ему осознать и осудить агрессию страны-оккупанта. Журналист признался, что он знает симптомы, слабые стороны и страхи российского фашизма, что дает ему преимущество в борьбе с РФ на идеологическом фронте.

По мнению оппозиционера, он является мощным СМИ, поскольку на миллионную аудиторию из россиян и украинцев профессионально высказывается о политике Кремля.

Он считает, что жизнь подготовила его к вооруженному противостоянию РФ и Украины в качестве «опасного медийного бойца». Также Невзоров считает, что сейчас неуместно кому-либо напоминать его ошибки прошлого, поскольку война показала кто есть кто.

Отметим, что выдача украинских паспортов Невзорову и его жене Лидии была воспринята общественностью неоднозначно. Украинцы по-разному отреагировали на соответствующий указ Зеленского.