Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении оперативного командования «Юг» в социальной сети «Фейсбук».

Ссылаясь на данные разведки, в сообщении отметили, что в настоящее время в состоянии готовности к началу активных действий находятся пять больших десантных кораблей России. Это усиливает вероятность высадки десанта врага. В результате командование обратилось с призывом к местному населению южных регионов быть весьма бдительными.

В сообщении отмечается:

«Сейчас запрещено посещать побережье, которое не является местом для отдыха, но потенциальным оборонным рубежом. Люди предупреждены об опасности купания в море из-за угрозы детонации мин в море. Кроме того, важно реагировать со всей ответственностью на сигналы воздушной тревоги».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Черном море выросло количество кораблей, которые предоставляют опасность для Украины.