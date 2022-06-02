Как информирует «НБН», информацию об этом озвучили в ОК «Юг».

Согласно обнародованной информации, в Черном море выросло количество вражеских кораблей, которые угрожают Украине ракетными ударами. Раньше их было два. Теперь стало три.

В это же время отмечается, что десантных кораблей Российской Федерации в Черном море пока что не наблюдается. Примечательно, что российско-оккупационные войска оттащили два своих подбитых «Раптора» от острова Змеиный к пункту базирования в Севастополе. Враг все же надеется «реанимировать» эти суда.

Напомним, ранее мы уже писали о ракетных ударах, которые вражеские силы нанесли по территории Украины, начиная с вчерашнего вечера и по сегодняшнее утро, 2 июня.

В частности, сообщалось, что Россия ударила ракетами по Львовской области, а точнее по Стрыйскому району, в результате чего были ранены пять человек. Также сегодня утром взрывы прогремели в Николаеве и Одессе.