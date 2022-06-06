Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Диалог. UA».

Российские оккупанты совершили очередную циничную провокацию с целью обвинить ВСУ. Российская армия обстреляла город Донецк из артиллерии.

В социальных сетях жители Донецка сообщают о прилетах в Калининский и Ленинский районы. При этом люди пишут, что обстрелы велись с подконтрольной россиянам территории.

Примечательно, что в некоторых донецких Telegram-каналах закрыли комментарии. Видимо, из-за опасений, что люди будут писать, откуда россияне бьют по Донецку. Однако в других Telegram-каналах, где комментарии открыты, дончане выражают свое возмущение из-за обстрела российской армией их города.

Кроме того, некоторые российские оккупанты в социальных сетях открыто заявили, что Донецк обстреливают свои же.

«Пушилин, хватит бомбить самих себя», — написал в публикации блогер-оккупант Анатолий Дремов.

Стоит отметить, что в субботу вечером, 4 июня армия РФ из реактивной системы залпового огня обстреляла центр Донецка. Сразу после обстрелов на месте прилетов снарядов появились российские пропагандисты. Они цинично пытались обвинить в обстрелах украинскую армию.

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