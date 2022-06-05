Как информирует «НБН» со ссылкой на СNN, некоторые подробности об этом озвучил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Согласно его словам, армия врага «бросает все свои резервы» на захват города Северодонецк, что в Луганской области. Ранее захватчики смогли оккупировать большую часть города, однако потом защитники Украины оттеснили врага.

Гайдай добавил, что Вооруженные силы России пытались снести мосты, чтобы украинским военным не могло прийти подкрепление в Северодонецк.

«Они на самом деле боятся того, что успех наших защитников будет развиваться. И это может произойти, если боеприпасы будут доставлены вовремя вместе с оружием и подкреплением. Они боятся, прежде всего, именно этого».

В настоящее время украинские защитники держат под собственным контролем порядка 50 процентов Северодонецка.

Согласно словам главы Луганской ОВА, в регионе весьма сложная гуманитарная ситуация, так как невозможно ни эвакуировать людей, ни подвезти гуманитарную помощь в Северодонецк.

Города Гирской и Лисичанск являются единственными в области, куда сейчас можно доставить гуманитарный груз.