Как информирует «НБН», о новом обстреле жилых кварталов Харькова рассказал в Телеграм начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Согласно его словам, вчера, пятого июня, захватчики усилили обстрелы города.

Дословно из заявления Синегубова:

«Внимание! Жители города Харькова и района! Оккупационные силы Российской Федерации в очередной раз обстреляли жилые районы нашего областного центра. Будьте все в укрытиях. Игнорировать сигналы тревоги очень опасно!».

В свою очередь в материале «Общественного» отмечается, что непрерывные атаки России города Харькова и района продолжались не менее тридцати минут. Горожане сообщали изданию о взрывах в восточных и северных частях города. Также атаки осуществлялись врагом в районе Новых Домов.

Согласно информации, которую обнародовали местные паблики, в городе пропадает водоснабжение, электроснабжение, а также домашний Интернет.

Как известно, вчера утром, пятого июня, Россия нанесла ракетные удары по городу Киеву.