Как информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал», согласно словам Алексея Данилова, российский журналист еще не получил украинское гражданство.

Дословно из заявления Алексея Данилова:

«Александр Невзоров, журналист из России, пока что не имеет украинского гражданства. Он только подал заявление с прошением, чтобы получить его».

При этом Алексей Данилов добавил, что украинское гражданство является очень важным моментом. А все, кто стремится его получить, обязаны уважать Конституцию Украины и наши законы.

Согласно словам Алексея Данилова, если кто-то хочет получить гражданство Украины, то ему нужно пройти определенную процедуру. В случае, если она пройдет успешно, то гражданство нашей страны будет предоставлено. При этом Данилов отметил, что в Украине существует только одно гражданство. Именно поэтому, для того, чтобы получить украинское гражданство, человеку однозначно нужно избавиться от предыдущего.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Невзоров в восторге от теплого приема граждан Украины.