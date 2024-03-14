В комментарии «Радио Свобода» секретарь СНБО высказался о недавних обстрелах объектов на территории государства-террориста. Чиновник обратил внимание на то, что Украина уже добралась до Рязани, однако это далеко не ее рекорд, отметив, что Силы обороны продолжат такие атаки, информирует «НБН».

Данилов подчеркнул, что все, что касается ВПК на территории Российской Федерации, будет уничтожаться и украинское руководство ни с кем не будет согласовывать удары по объектам, которые питают путинские войска.

Говоря о сообщениях российских добровольцев о боях в Курской и Белгородской областях, секретарь СНБО заявил, что бойцы «ЛСР», РДК и Сибирского батальона «поехали голосовать». Чиновник добавил, что они имеют на это право, так как являются гражданами РФ.

Напомним, российские СМИ сообщили о том, что Москва забирает системы ПВО с фронта, чтобы использовать их для защиты больших российских НПЗ.