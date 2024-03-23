О том, что накануне «рупорами Кремля» с телеканала «НТВ» на самом деле было опубликовано deepfake-видео (имитация реального человека с использованием искусственного интеллекта) с секретарем СНБО Украины Алексеем Даниловым, в котором россияне попытались заранее убедить — именно Киев якобы причастен к теракту 22-го марта, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации (ЦПД).

Как стало известно, для создания вышеописанного фейкового видеофрагмента, пропаганда РФ использовала кадры из национального телемарафона за 16-е марта, где попросту заменили изображение гостя, главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова на Алексея Данилова.

Следует отметить, что изображение на deepfake-видео отличается весьма низким качество, поскольку его искусственность заметна с первой же секунды изучения — мимика и высказывания Данилова практически не синхронизированы.

Фото — t.me/CenterCounteringDisinformation

Ранее наш новостной портал писал о том, что российские добровольцы озвучивали имя виновника теракта в «Крокус Сити Холл».