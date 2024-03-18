Секретарь СНБО в своем Facebook-аккаунте написал, что ухудшение положения кремлевского диктатора Владимира Путина на поле боя, в РФ или в мире – характерная примета для начала российского ядерного шантажа, информирует «НБН».

Чиновник отметил, что Москва в такие моменты усиливает свои информоперации, используя для этого российских и зарубежных спикеров в политике, СМИ, бизнесе и на других площадках. Рупоры Кремля начинают активно говорить о «слабости и некомпетентности» официального Киева, о «неизбежности поражения» нашей страны, ее территориальных потерях и «необходимости» диалога с РФ на ее условиях.

Он рассказал, что власти государства-террориста всегда считали «пропаганду страха» эффективным инструментом для достижения целей Москвы во внешней политике. Однако сейчас этот прием работает все менее качественно, ведь в мире постепенно понимают, с кем имеют дело.

Секретарь СНБО добавил, что Путин прикрывается угрозами ядерного удара, чтобы открыть дверь к неограниченным захватам территорий, поэтому в ответ на шантаж диктатора должны быть коллективные действия для локализации и наказания агрессора.

Напомним, глава Кремля заявил, что РФ необходимо создать «санитарную зону» в Украине. Спикер Путина Дмитрий Песков попытался объяснить его слова.