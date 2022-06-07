Глава комитета по экономической политике верхней палаты парламента РФ Андрей Кутепов заявил, что он с сенатором от Севастополя рассматривает возможность ввести в городе курортный сбор, информирует «НБН» со ссылкой на «ТАСС».

Вопрос о взносах для туристов в курортных городах аннексированного Крыма россияне поднимали неоднократно. В 2017 году была определена ставка для сборов в размере 10 рублей в сутки с одного отдыхающего в период с мая по сентябрь. При этом принятие постановления откладывали несколько раз.

В декабре местное «руководство» на полуострове сообщало о намерении отказаться от взносов для туристов.

Отметим, что после полномасштабного вторжения путинских войск в Украину спрос среди граждан Российской Федерации на отдых в аннексированном Крыму снизился на 30-45%. В туристических компаниях сообщили причину остановки продаж туров на полуостров.