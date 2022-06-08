Об этом сообщает «РБК-Украина», сославшись на «ТАСС», передает «НБН».

В РФ заявили, что вывезли на свою территорию больше тысячи украинских военнослужащих защитников Мариуполя. Российские СМИ пишут, что украинских воинов вывезли в РФ якобы для проведения «следственных действий».

Кроме того, вслед за ними оккупанты планируют отправить еще часть украинских военнопленных.

В росСМИ указывается, что около ста военных могут находится в Москве, включая «иностранных наемников», которые сдались в плен в Мариуполе.

Официального подтверждения данной информации нет. Украинская сторона пока не комментировала эту информацию.

Стоит отметить, что по данным СНБО, в российском плену находятся около 2439 защитников Мариуполя. Их хотят освободить путем обмена. Данным вопросом занимается Главное управление разведки Минобороны Украины.

Недавно украинская разведка впервые показала уникальные кадры прорыва украинских вертолетов на территорию завода «Азовсталь», когда его удерживали защитники Мариуполя.