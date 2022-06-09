Об этом сообщили российские СМИ, передает «НБН».

Боевики так называемой «ДНР» устроили судилище над тремя пленными иностранными защитниками Украины. В четверг, 9 июня фейковый «суд» т.н. «ДНР» «приговорил» гражданина Великобритании Шону Пиннеру и Эндрю Хиллу, а также подданому Королевства Марокко Саадуну Брагиму к смертной казни.

Оккупанты дали месяц иностранным защитникам Украины месяц на «обжалование решения» фейкового «суда». Кроме того, боевики заявили, что воевавшие на стороне Украины добровольцы могут просить о помиловании.

Следует отметить, что иностранные бойцы являются военнопленными. Казнь военнопленных является военным преступлением, нарушающим Женевскую конвенцию.

К слову, ранее правозащитник Лисянский объяснил, почему Пушилин сменил так называемое «правительство» в псевдореспублике.