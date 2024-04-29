В пресс-службе ГУР МОУ заявили, что в подразделениях Южного военного округа «второй армии мира» процветает дезертирство. Всего в вооруженных формированиях ЮВО по состоянию на конец апреля самовольно оставили воинскую часть или место службы более 18 000 бойцов.

У Буданова уточнили, что львиная доля дезертиров в ЮВО приходится на 8-ю общевойсковую армию вооруженных сил государства-террориста – около 12 000 беглецов, информирует «НБН».

Эту армию командование ВС РФ постоянно задействует в боях на Восточном направлении. Ориентировочно из них 10 000 пополнили ряды российских захватчиков путем мобилизации, 2000 дезертиров – контрактники.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины уточнили, что в 58-й общевойсковой армии, которая также входит в ЮВО, уровень дезертирства составляет около 2500 бойцов.

Ранее дезертирство во «второй армии мира» прокомментировала британская разведка. В отчете ведомства сказано, что в рядах российских оккупационных сил самовольное оставление места службы достигло рекордного уровня.