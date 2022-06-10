В Telegram-канале представители СБУ рассказали, что «освободители» планировали в случае оккупации Киевщины создать здесь «администрацию» и провести псевдореферендум для провозглашения «народной республики», информирует «НБН».

Жителей Киевской области россияне намеревались поставить на учет, забрать украинские документы и выдать взамен паспорта Советского Союза до момента «получения» гражданства РФ.

Что интересно, найденные в тайнике путинских военных бланки на украинском языке от имени УССР. Как выяснилось, такие документы не производились в Украине с 1990 года, следовательно, оккупанты привезли их с начала нападения на нашу страну.

Отметим, что возврат в СССР россияне начали и в разрушенном Мариуполе. Советник городского главы Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты анонсировали проведение соревнований по советской программе физического воспитания ГТО.