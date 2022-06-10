Сейчас мы ведем упорные бои с российской неоимперией не только в физическом пространстве, но и в информационном. Кое-где своей интенсивностью и упорством они не уступают жесточайшим столкновениям на линии фронта, а по их последствиям часто определяется победитель — тот, за кем поле боя.

С февраля наблюдается резкий рост количества информационных спецопераций России против Украины. Они не всегда очевидны и не всегда результативны, ведь и мы, украинцы, научились противодействовать противнику на этом участке фронта.

Наш противник активно использует информационное пространство для нанесения ущерба украинской обороне.

С февраля российская пропагандистская машина постоянно наращивает интенсивность антиукраинских действий в информационном пространстве, расширяет тематику информационной агрессии и усиливает давление на наше общество с целью, что называется, «перепугать» противника. По моим наблюдениям, каждый день в наше информационное поле вбрасывается два-три продукта роспропаганды, скажем так, «однодневки». Кроме того, в постоянном тренде россияне поддерживают до двух десятков информпроектов, действующих в краткосрочной перспективе, а также пяти ключевых, рассчитанных на долговременную перспективу.

К свежим генеральным темам, которые для роспропа уже стали направлением сосредоточения серьезных усилий, я бы отнес историю обороны Мариуполя и, в частности, действий «Азова».

Сейчас уже совершенно ясно, что в России решили использовать эту историю для долговременной ИПСО (информационно-психологическая специальная операция. — Ред.). Об этом можно говорить теперь вполне уверенно, ведь россияне уже засветили ее ключевых актеров.

Напомню кое-какие факты.

Во-первых, это заявление спикера госдумы РФ Вячеслава Володина о внесении на рассмотрение депутатов думы законопроекта, который исключит возможность обмена пленных «азовцев».

Второе — вполне синхронное с предварительным заявление Верховного суда РФ о рассмотрении дела о признании «Азова» террористической организацией.

Третье – сообщение о том, что следственный комитет (СК РФ) возбудил уголовные производства против защитников Мариуполя по факту совершения «преступлений против человечности».

Все три эпизода и их фигуранты складываются в формулу четко разыгрываемой спецоперации. Более того, VIP-статус персоналий и организаций-участников этой ИПСО очень красноречиво говорит об особом внимании, которое уделяют ей в кремле.

Плюс, следует принять во внимание и заявления руководства так называемой «днр» о возможности создания «международного трибунала» для «расследования» «преступлений» защитников Мариуполя, поскольку они якобы были совершены непосредственно на территории «днр».

Относительно целевых аудиторий этой операции. В первую очередь, это, конечно, украинское общество. Затем наше военно-политическое руководство, а также личный состав полка «Азов». То есть будет «вбрасываться» тезис, что «Азов» фактически отдали в жертву противнику, никакого обмена военнопленных не будет.

Соответственно, если обмена нет, то есть акт капитуляции, сдачи в плен украинских воинов. Эти тезисы уже звучат в нашей информационной среде. Я смотрю по тем нарративам, которые транслируются на телеканалах, и очевидно, что они направлены на расшатывание ситуации в стране. И поскольку эта тема обладает очень мощным эмоциональным зарядом, она будет наиболее опасным инструментом в руках противника на ближайшие год-полтора.

Спецпропаганда России, конечно же, будет использовать ее и для внутреннего потребителя, для обманывания мозгов жителям «лнр/днр», а также будет пытаться продвигать на Западе через свою агентуру влияния.

Возникает вопрос: как нам противодействовать этой спецоперации?

Нам следует бить ложь агрессора правдой. Мы должны быть готовы эффективно опровергать самые нелепые обвинения россиян, быстро реагировать на абсурдные заявления местных властей. Должны готовиться к марафону по этой теме.

Уже сейчас можно спрогнозировать пиковые моменты ее информационной активности. Например, это будет начало так называемого суда, затем какие-то этапы расследования, за ними — «приговор суда», следующий — определение решения президента России либо о помиловании, либо о возможном обмене «азовцев».

Повторюсь, потенциал этой информационной темы позволит ей являться номером один в топе событий как минимум в течение года. Нам нужно сейчас активно противодействовать этой спецоперации, четко отстаивать позиции Украины и международного военного права и готовиться к будущим информбаталиям.

Так что будем бдительны и профессиональны, тогда победа будет за нами!