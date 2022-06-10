Об этом он заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, передает «НБН».

Военный эксперт Олег Жданов ответил на вопрос, когда ВСУ могут пойти в масштабное контрнаступление. По его словам, как только помощь по ленд-лизу придет в Украину, тогда можно будет говорить о начале формирования новой группировки войск ВСУ для контрнаступательных действий.

«Мы будем в состоянии сформировать бригады. Вот кстати то, что говорил Данилов (секретарь СНБО, — ред.), он сказал, что нам надо создать группировку в 25 тыс. человек полностью на западном вооружении и тогда мы можем проводить конрнаступательную операцию. Я думаю, что надо, в раза два больше группировку создавать. Но все будет зависеть от количества вооружения», — заявил эксперт.

Жданов озвучил примерные сроки начала контрнаступления ВСУ. По его мнению, это будет конец июля-середина августа.

Однако Жданов отметил, что это самый оптимистичный прогноз.

«Мы будем готовы с середины августа начать контрнаступление хотя бы на нескольких направлениях одновременно», — добавил эксперт.

Ранее Жданов ответил, что нужно сделать с Крымским мостом.