Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение пресс-секретаря президента Сергея Никифорова в социальной сети Facebook, автомобиль Владимира Александровича попал в Киеве в дорожно-транспортное происшествие.

Дословно из обнародованного сообщения:

«В столице Украины произошло столкновение легкового транспортного средства с автомобилем президента нашей страны и транспортными средствами сопровождения. Сопровождающие украинского лидера медики предоставили водителю легкового транспортного средства всю необходимую помощь, после чего передали его карете скорой помощи. Верховного главнокомандующего ВСУ также осмотрел врач. Серьезных повреждений у президента не обнаружено. Сотрудники правоохранительных органов выяснят все обстоятельства ДТП».

В это же время целый ряд телеграмм-каналов уже опубликовали видео с места происшествия в Киеве.