Киричевский прокомментировал успешное контрнаступление украинских защитников на Харьковщине. По его мнению, феномен результативности ВСУ в этом регионе заключается в обвале командной вертикали ВС РФ впервые за все время войны, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Эксперт напомнил о наступлении оккупантов на Сумы, Чернигов и столицу. Сначала «освободители» поняли, что они не смогут взять эти города, что вызвало у них моральное расстройство. Это поспособствовало готовности россиян сделать «жест доброй воли» — сбежать и получать на орехи от украинских военных.

Как утверждает Киричевский, путинские войска не смогут пойти в наступление на деоккупированные территории Украины, поскольку у них не хватит ресурсов для этого.

Он отметил, что контрнаступление ВСУ настолько напугало россиян, что они впервые убегали и бросали все, в том числе и командно-штабные машины, которые используются для управления войсками. Эксперт подчеркнул, что без командной офицерской вертикали захватчики не могут провести перегруппировку ВС РФ и отвоевать ранее деоккупированные территории.

Отметим, что путинские войска в панике отступали на фоне успешных атак армии Украины. В Пентагоне рассказали, куда переместилась значительная часть оккупантов из Харьковской области.