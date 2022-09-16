На своей странице в Facebook Березовец показал чтиво российских военных. Оказалось, что «освободители» предпочитают пикантную литературу. В частности, офицер продемонстрировал интересный трофей в блиндаже оккупантов, информирует «НБН».

На позиции путинских войск Березовец обнаружил книгу «100 великих любовников», которую россияне, по всей видимости, читали в свободное от службы время.

«Даже не знаю, как это комментировать», — признался офицер, призвав подписчиков высказаться о специфическом вкусе оккупантов в литературе.

Украинцы стали оставлять насмешливые комментарии под фотографией, отмечая, что для российских военных знание букв и способность читать – большое достижение.

Ранее Березовец рассказал, что обнаружили бойцы ВСУ на вражеских позициях в Харьковской области после бегства оккупантов.