Продолжение принудительной «мобилизации» на оккупированной Луганщине подтверждают кадры, опубликованные в Telegram-канале InformNapalm. Российские захватчики ночью подходят к местным жителям, чтобы «проверить документы» и забрать на передовую, информирует «НБН».

На видео оккупант в балаклаве требует от мужчины показать документы и после получения отказа жестоко бьет его палкой и ногами в присутствии других мужчин, которые молча наблюдают за происходящим.

Отметим, что в оккупированной Луганской области боевики охотятся за «призывниками» в самых неожиданных местах. Если ранее захватчики караулили мужчин возле домов, на улицах, в общественном транспорте, то сейчас они устраивают засады возле детских садиков, ожидая молодых отцов.

Такая же ситуация наблюдается на оккупированной Донетчине. В частности, стало известно, что «освободители» начали «выписывать» мужчин из больниц Донецка, несмотря на то, что у пациентов есть серьезные проблемы со здоровьем.