Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении телеграм-канала «Кримська бавовна».

Дословно из обнародованного сообщения:

«Согласно предварительной информации, приблизительно в 02:00 неизвестный, на лице которого была медицинская маска, очки, одет в капюшон и в бахилах прибыл к вилле путинского пропагандиста и поджег там принадлежащий Киселеву автомобиль. Это был Land Rover Freelander. Кроме автомобиля рашиста сгорел и рядом припаркованный гольфкар».

Ранее мы писали о том, как Рефат Чубаров поведал о настроениях пророссийских жителей Крыма.