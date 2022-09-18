Как сообщает «НБН», на своем YouTube-канале Гиркин выложил очередное видео, где жалуется на очевидные успехи ВСУ.

Почему я говорю именно о наступлении ВСУ? Просто очевидно, что сражение за инициативу, о котором я говорил еще в июне, ВСУ выиграли полностью. Теперь до успешного его отражения наши войска инициативу не перехватят. Противник обладает превосходством в живой силе на всех участках фронта, на всех направлениях. На некоторых участках фронта он добился перевеса не только в живой силе, но и в технике

— ноет боевик.

Вместе с тем, Гиркин сетует, что оркам отвечать особо-то и не чем.

Такая картина сложилась в результате проигрыша нашими войсками сражения в Харьковской области, которое наше минобороны очень изящно замаскировала под словами об «успешно проведенной перегруппировке»… точно согласно плану и со значительным опережением графика»

— отметил террорист.

Также ранее мы писали о том, что Гиркин прокомментировал успехи ВСУ в Харьковской области: террорист заподозрил оккупантов в предательстве