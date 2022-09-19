В отчете ISW отмечают, что захватчики несколько месяцев укреплялись на западе Херсонщины и усиливали свои позиции профессиональными, подготовленными и хорошо оснащенными подразделениями, информирует «НБН».

По наблюдению специалистов, эти российские силы действуют намного лучше, чем подразделения РФ на Харьковщине. Эксперты также связывают поражение россиян в этом регионе с меньшей концентрацией путинских войск, в сравнении с Херсонщиной, а также с эффектом неожиданности для врага.

Однако наступление ВСУ в Херсонской области прогрессирует, поэтому «освободители» пытаются его замедлить отступлением на более подходящие позиции для обороны. Также удары армии Украины по наземным линиям коммуникаций через реку Днепр в западную часть региона оставляют захватчиков без поставок еды и воды, боеприпасов. Из-за отстутствия возможности пополнить ресурсы огонь артиллерии ВС РФ временно ослаб.

Аналитики утверждают, что, если украинские военные продолжат уничтожать логистические пути оккупантов и форсировать продвижение путинских войск, они смогут вернуть себе значительную часть, если не всю Херсонщину.

Ранее эксперт рассказал о перспективах российских захватчиков в Херсонской области.