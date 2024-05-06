Политик в эфире «24 канала» объяснил появление «карточки» главы государства Владимира Зеленского на сайте МВД страны-агрессора. По словам нардепа, объявление Москвой нашего президента в розыск не имеет отношения к дестабилизирующим мероприятиям РФ, информирует «НБН».

Дунда сравнил этот шаг Кремля с реакцией хищного чудовища, которое начинает грызться, если ему припекло лапу или хвост. «Слуга народа» считает, что объявление украинского лидера в розыск – запоздалая реакция на ордер на арест кремлевского диктатора, выданный МУС.

Поскольку РФ не может противодействовать решению МУС, она начала объявлять в розыск его представителей и украинского руководства. Сначала это был прокурор гаагского суда, который ведет дело российского президента-агрессора, теперь – представители руководства нашей страны, в частности глава государства.

Депутат заверил, что заявление МВД РФ никак не повлияет на восприятие нашей страны и ее властей международным сообществом. Политик напомнил, что ранее россияне объявили террористом начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова. Однако генерал остался весомым специалистом для США и Европы.

Ранее аналитики ISW раскрыли цель объявления в розыск РФ представителей политического и военного руководства Украины.