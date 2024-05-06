Руководитель ОВА в эфире национального телемарафона сообщил, что оккупанты хотят пополнить ряды путинских войск на 150 000 жителей временно захваченного Запорожья, информирует «НБН».

Федоров напомнил, что в 2023 году кремлевский диктатор Владимир Путин обещал, что в течение 5 лет оккупанты не будут проводить мобилизацию на ВОТ. Однако россияне уже начали проведение соответствующих мероприятий в Запорожской области, в частности ведение воинского учета местных жителей.

По словам чиновника, на временно захваченных территориях гауляйтеры терроризируют украинцев и пытаются отправить их воевать против родной страны в рядах ВС РФ. Глава ОВА отметил, что в особой зоне риска граждане Украины возрастом от 18 до 30 лет.

Напомним, разведка Великобритании указала на истинную цель проведения россиянами мобилизации на временно захваченном Запорожье.