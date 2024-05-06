Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ в эфире национального телемарафона, комментируя ночную атаку российских захватчиков ударными БПЛА на энергетику Сумщины, отметил, что враг продолжает терроризировать приграничный регион, информирует «НБН».

По словам майора, российские оккупанты пытаются сделать жизнь украинцев, которые живут на прифронтовых территориях, невыносимой. Захватчики также хотят максимально дестабилизировать общественно-политическую обстановку в стране, показать «бессмысленность» дальнейшего противостояния.

Евлаш отметил, что из-за неудач «второй армии мира» на линии соприкосновения оккупационные войска цинично атакуют объекты критической и энергетической инфраструктуры. Захватчики видят, что не могут сделать ничего серьезного на фронте, поэтому устраивают террор мирному населению.

Отметим, что ночью ВС РФ выпустили по Сумской области 13 дронов-камикадзе «Шахед». В ОВА сообщили подробности вражеского удара по региону.