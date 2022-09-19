Как сообщает «НБН» со ссылкой на колумниста Forbes Дэвида Экса, Кремль потратил месяцы на создание такого 3-го АК, набрав в его ряды наркоманов и алкоголиков, но тот продержался на фронте лишь несколько дней.

Он должен был усилить оборону оккупантов вокруг Харькова, вместо этого потерял еще ряд единиц бронемашин в результате атак ВСУ, а затем просто бежал вместе с остальными.

На бумаге третий армейский корпус представляет собой мощную силу, состоящую из нескольких бригад численностью 10 000 человек в дюжине или более батальонов, оснащенных сотнями танков Т-80 и Т-90 и другой техники. Но это пустая формация, укомплектованная старыми, непригодными добровольцами, в том числе наркоманами и алкоголиками. И когда на прошлой неделе авангард 3-го АК ворвался в Харьковскую область на северо-востоке Украины в отчаянной попытке заблокировать контрнаступление украинцев, корпус просто… растаял

— пишет журналист.

Он напомнил, что 3-й АК, базирующийся в поселке Мулино (в 320 км к востоку от Москвы), представлял собой все усилия Кремля, направленные на восполнение растущих потерь после 200 дней войны в Украине. И то, что он не смог ничего изменить на поле боя, – очень плохая новость для российских военных действий.

Напомним, ранее мы писали о том, что Путин проинформирован об отступлении войск РФ в Украине