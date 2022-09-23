Украинский гидрометеорологический центр на своей Facebook-странице заявил, что сообщения в СМИ о суровой зиме не имеют под собой научно обоснованных методических расчетов, информирует «НБН».

В государственном учреждении отметили, что специалисты проанализировали температурные показатели за последние десятилетия и пришли к выводу, что этой зимой температура ожидается на один-два градуса выше нормы, расчитанной за период с 1991 по 2020 год.

Кроме того, результаты анализа показали, что вероятность длительных холодов с декабря по февраль является минимальной, однако есть вероятность кратковременных существенных похолоданий длительностью 1-5 дней.

Также расчеты метеорологов подтверждают перенесение начала отпительного периода в Украине на более поздние сроки и его окончания на более ранние сроки.

Напомним, что львовский мэр Андрей Садовый призвал украинцев быть готовыми ко всему в период холодов. Он рассказал, что должно быть в каждом доме нашей страны, чтобы пережить эту зиму.