В интервью YouTube-каналу ISLND TV заместитель главы Минобороны Украины заявила, что наша страна ведет оборонную войну, поэтому не бьет по территории вражеского государства, информирует «НБН».

По словам Маляр, мы не агрессоры, не захватчики и наша задача – освободить свои территории. Украинская армия ведет оборонную войну, в рамках которой могут быть наступательные операции.

Замминистра отметила, что на Харьковщине впервые ВСУ провели такое оборонное наступление. Она добавила, что Украина не будет атаковать чужие территории, а возвращать свои и любые военные действия нашей армии в оккупированных регионах являются законными.

«Мы не россияне, это надо четко осознавать», — подчеркнула Маляр, добавив, что наше государство соблюдает международное законодательство относительно правил ведения войны и не намерено нарушать эти нормы.

Ранее бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк объяснил, почему страна-агрессор сможет годами поддерживать интенсивность войны в нашей стране.