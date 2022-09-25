Как информирует «НБН», об этом говорится в Телеграм Объединенной еврейской общины в Украине.

Согласно информации, которую обнародовала община, по состоянию на утро, двадцать пятого сентября, в Умань прибыли уже более двадцати трех тысяч паломников.

Как известно, хасиды будут проводить празднование Рош га-Шана с 25 по 27 сентября.

Напомним, на фоне пандемии коронавируса COVID-19, в 2020-м году по итогам совещания в Офисе президента Украины было принято решение значительно ограничить паломничество хасидов в Умани.