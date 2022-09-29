Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Сергея Никифорова, пресс-секретаря президента Украины.
Дословно из сделанного Никифоровым сообщения:
«Гарант Конституции Украины Владимир Александрович Зеленский созывает на завтра срочное заседание СНБО. Мы немного позже сообщим повестку дня и другие подробности».
Так что о том, что важного будет обсуждаться на вышеуказанном совещании – будь-то, возможно, дополнительная мобилизация в Украине, или вопрос касательно принятия Россией в свой состав территорий Украинского государства, которые в настоящее время находятся под российской оккупацией, или что-то другое, мы узнаем позже, как отметил Сергей Никифоров.
Напомним, ранее мы уже писали о том, что согласно словам Резникова, решение о проведении дополнительной мобилизации в Украине принимает Генеральный штаб ВСУ, а не министр.
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