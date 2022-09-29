Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Сергея Никифорова, пресс-секретаря президента Украины.

Дословно из сделанного Никифоровым сообщения:

«Гарант Конституции Украины Владимир Александрович Зеленский созывает на завтра срочное заседание СНБО. Мы немного позже сообщим повестку дня и другие подробности».

Так что о том, что важного будет обсуждаться на вышеуказанном совещании – будь-то, возможно, дополнительная мобилизация в Украине, или вопрос касательно принятия Россией в свой состав территорий Украинского государства, которые в настоящее время находятся под российской оккупацией, или что-то другое, мы узнаем позже, как отметил Сергей Никифоров.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что согласно словам Резникова, решение о проведении дополнительной мобилизации в Украине принимает Генеральный штаб ВСУ, а не министр.