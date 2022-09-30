Как информирует «НБН», новую информацию о последствиях ракетного удара захватчиков РФ по Запорожью в Телеграм написал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Так, согласно словам мэра Мелитополя, в результате ракетного удара погибли двадцать пять человек. Еще шестьдесят два человека получили ранения.

В своем сообщении Иван Федоров отметил:

«Погибли двадцать пять человек. Еще шестьдесят два получили ранения. Среди них есть дети и женщины. В их числе есть и мелитопольцы. В живот одному из детей 5-летнего возраста в живот попал осколок. Сейчас медики борются за его жизнь. Еще один трехлетний ребенок выжил чудом, однако остался без родителей».

Также Федоров добавил, что от ракетного удара пострадали и волонтеры, перевозящие лекарственные средства на ВОТ, а также вывозят оттуда местное население.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что войска РФ нанесли ракетный удар по окрестностям Запорожья.