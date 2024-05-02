Вчера около 22:00 в Одессе прогремело два сильных взрыва, до этого Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистики ВС РФ. После ракетного удара оккупантов по городу вспыхнул пожар в сортировочном депо и отделении «Новой почты», информирует «НБН».

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер в своем Telegram-канале сообщил, что российские оккупационные силы обстреляли город баллистическими ракетами. Чиновник подтвердил повреждение гражданской инфраструктуры, в частности складских помещений почты.

По словам главы областной военной администрации, в результате вражеской атаки пострадали 14 человек, одного из них госпитализировали.

Напомним, ранее путинские войска обстреляли Одессу с территории Крыма баллистическими ракетами в ночь на среду, 1 мая. В результате атаки погибли 3 человека. Силы обороны Юга Украины опубликовали кадры разрушений в городе.