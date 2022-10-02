Как информирует «НБН» со ссылкой на украинский «Интерфакс», Чернев высказал мнение, что Украина станет членом НАТО после того, как одержит победу над Российской Федерацией.

Дословно из заявления народного депутата ВРУ от «Слуги народа»:

«Я надеюсь, что Альянс сможет принять и Украину, причем очень быстро, ведь де-факто сейчас мы быстро идем в соответствии со стандартами НАТО в военной части. Я надеюсь на то, что после того, как война завершиться, де-факто станет де-юре. В итоге мы станем членом Организации Североатлантического договора без каких-либо ПДЧ, и в очень короткие сроки».

Согласно словам парламентария, в данном случае речь не дет о поддержке войны Североатлантическим Альянсом. Речь в данном случае идет о том, «что будет после того, как завершиться война, после того, как Украина победит, чтобы нам были даны гарантии безопасности в виде зонта НАТО».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что президенты 9 стран Европы обратились к НАТО с призывом еще больше поддерживать Украину.