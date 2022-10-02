Как информирует «НБН» со ссылкой на обнародованное заявление, президенты Чехии, Румынии, Словакии, Эстонии, Латвии, Северной Македонии, Литвы, Польши, а также Черногории призвали всех членов НАТО значительным образом увеличить военную поддержку Украинского государства.

Так, лидеры отметили, что они не признают в настоящее время, и никогда позже не признают попыток Российской Федерации осуществить аннексию какого-либо украинского населенного пункта.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Мы оказываем Украинскому государству поддержку в ее защите от российского вторжения. Мы требуем от Российской Федерации срочно покинуть пределы всех захваченных украинских территорий. Также мы обращаемся с призывом ко всем членам Организации Североатлантического договора в значительной степени увеличить военную помощь для Украинского государства. Все без исключения, кто осуществляет преступления агрессии, должны быть привлечены к ответственности».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о разговоре со Столтенбергом относительно подачи заявки нашей страной на членство в НАТО.