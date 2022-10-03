В эфире национального телемарафона Федоров рассказал, что «освободители» продолжают издеваться над людьми – мужчин забирают с улиц для «постановки на учет», а горожан, которые пытаются покинуть Мелитополь, вынуждают днями стоять в очереди, информирует «НБН».

По словам городского главы, оккупанты начали проводить объявленную Путиным мобилизацию, поэтому на улицах задерживают мужчин и говорят им пройти в комендатуру.

На фоне принудительного призыва в российскую армию многие мелитопольцы пытаются выехать на подконтрольную Украине территорию, из-за чего в Васильевке образовались очереди, где находится около 4000 человек.

Федоров отметил, что 2 октября россияне пропустили только 50 горожан, из которых 9 детей. Также оккупанты установили новое правило и теперь, чтобы покинуть Мелитополь, люди должны оформлять пропуск, что можно сделать только в очереди. По этой причине люди не могут поехать домой переночевать, поскольку по возвращению нужно будет опять выстоять очередь и получать пропуск.

Издеваются захватчики и над транспортными предприятиями, им нужно получать от «освободителей» разрешение на перевозку людей.

Мэр Мелитополя добавил, что с приближением зимы желающих уехать из города будет еще больше, поскольку на захваченных территориях нет отопления.

Не имеют возможности сбежать из оккупированного Мелитополя и коллаборанты. В сентябре россияне внесли предателей Украины в список невыездных лиц.