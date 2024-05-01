Люди используют влажные салфетки для разных целей – для детской гигиены, снятия макияжа, очищения кожи рук и даже во время уборки. Однако эксперты считают, что лучше отказаться от такого средства по нескольким причинам, информирует «НБН» со ссылкой на Livestrong.

Во-первых, влажные салфетки создают обманчивое ощущение чистоты, ведь даже средства для дезинфекции рук, которые содержат 60% спирта не убивают все виды микробов. Лучше всего просто помыть руки с мылом, если есть такая возможность.

Помимо этого, когда вы меняете ребенку подгузник, если есть рядом вода, мыло и полотенце, стоит воспользоваться ими, а не влажными салфетками.

Во-вторых, влажные салфетки содержат отдушки, которые могут вызвать аллергию. Для замены этого средства гигиены можно перелить в маленькую емкость хлоргексидин и пропитывать им маленькое полотенце или платок. Для дезинфекции рук стоит применять санитайзер.

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