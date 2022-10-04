ак информирует «НБН», об этом заявил представитель украинского правительства в парламенте Украины Тарас Мельничук.

Дословно из заявления Мельничука:

«Министерству по делам ветеранов было дано разрешение создать в сфере его управления государственное учреждение «Национальное военное мемориальное кладбище».

При этом Мельничук проинформировал, что Кабмин предоставил поручение на протяжении двух месяцев Министерству ветеранов принять меры, которые нужны для обеспечения деятельности указанного государственного учреждения.

Ранее стало известно о том, что правительство Украинского государства начало готовить с МВФ программу сотрудничества.