Олевский отмечает, что сколько бы россияне не говорили, что они братский народ для украинцев и белорусов, они существенно отличаются от граждан соседних стран, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Журналист объяснил, что у россиян нет опыта, когда они могли бы доверять друг другу, что необходимо при организации масштабных протестов, по этой причине, они не могут собраться ради общей цели. После формального завершения митингов граждане РФ не чувствуют, что они вместе.

По его словам, ощущение какого-то единства появится у россиян, которые вернулись со «спецоперации» в Украине. Однако эти люди направят свои усилия не на акции протеста для защиты своих прав, а на создание банд, как это было в СССР, а после в РФ с теми, кто вернулся из Афганистана.

Олевский объяснил, что россияне, в отличие от украинцев, нет имеют чувство общины в своих селах и городах, ощущения, что другие люди с ними знакомы, они заодно и могут поддержать, прийти на помощь и не «сдать».

Шеф-редактор The Insider добавил, что также у россиян отсутствует общее представление о том, как жить хорошо и как плохо. Представление о хорошей жизни им навязал Путин, заявив, что для этого им нужно победить соседнее государство. Поэтому для граждан РФ намного безопаснее пойти на войну, что одобряет Кремль, чем идти протестовать.

Кроме того, российский диктатор сознательно уничтожал все попытки формирования гражданского общества в течение последнего десятилетия, что также мешает людям собраться и почувствовать, что они могут что-то сделать вместе.

Ранее о протестах в РФ высказался российский оппозиционер Марк Фейгин. Он объяснил, какая категория граждан должна выходить на митинги вместо молодежи.