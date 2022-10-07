Как информирует «НБН», об этом говорится в материале Reuters.

Как отмечается, новые эксперты должны прибыть на Запорожскую атомную электростанцию уже сегодня, седьмого октября. Данная группа заменит находящихся там двух экспертов. Специалисты МАГАТЭ останутся на территории ЗАЭС для осуществления задач по контролю ситуации и фиксации нарушений.

Ранее стало известно о том, как Путин может использовать специалистов МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. Об этом рассказывали аналитики ISW (Институт изучения войны, США).