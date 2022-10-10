В Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что ракетный террор Украины в Российской Федерации планировали еще с начала этого месяца, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал ГУР МОУ.

По данным разведки, оккупационные силы РФ получили от Кремля приказ подготовить массированную ракетную атаку на украинские города 2 и 3 октября, до взрыва на Керчнском мосту.

Российским воинским частям стратегической и дальней авиации указали цели ракетных обстрелов – объекты критической гражданской инфраструктуры и центральные районы густонаселенных украинских городов. Государство-террорист решила уничтожить ТЭС, чтобы создать панику среди украинского населения и напугать общество в Европе.

В субботу, 8 октября, россияне перебазировали с аэродрома «Энгельс» на аэродром «Оленья» семь сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков Ту-160, снаряженные крылатыми ракетами Х-101. Также оккупанты вывели шесть носителей крылатых ракет с 40 ракетами «Калибр» на внешний рейд Севастополя.

В то же время кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что удары по объектам энергетики, связи и военного управления в Украине – якобы ответ на «террористические акты» на «территории России».