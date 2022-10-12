В заявлении Федеральной службы безопасности России о результатах расследования сказано, что ФСБ и Следственный комитет РФ выяснили, кто организовал «теракт» на Крымском мосту, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

По версии российских силовиков, устроил взрыв моста, который страна-агрессор незаконно построила в Керченском проливе, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов и его двенадцать сообщников.

В ФСБ утверждают, что восемь соучастников уже задержали, российские СМИ активно распространяют фотографии «фигурантов преступления». Кремлевские силовики утверждают, что среди арестованных три гражданина Украины и Армении, а также пять граждан Российской Федерации.

В Москве придумали и то, как провезли взрывное устройство в грузовике на Крымский мост. В ФСБ утверждают, что груз закамуфлировали в рулоны с пленкой, которые якобы еще в августе отправили из Одессы в Болгарию, после в Грузию и Армению, откуда он попал на Керченский мост.

На обвинения силовиков страны-оккупанта в адрес Буданова отреагировал представитель пресс-службы ГУР МОУ Андрей Юсов, который назвал чушью «расследование» ФСБ и СК РФ. Он заявил, что Главное управление разведки не будет комментировать заявления фейковых структур, которые работают на путинский режим.

Напомним, что ранее о подрыве моста в Керченском проливе высказался советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк. Он рассказал, что в этом деле четко указывает на российский след.