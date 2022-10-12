Украинские защитники продолжают деоккупацию Херсонщины и российские захватчики понимают, что дольше задерживаться на захваченной территории области они не могут, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Как сообщил Хлань, сотрудники ФСБ РФ вместе со своими родственниками массово бегут из региона. По словам депутата, силовики получили «план эвакуации» из оккупированной области.

5 октября было доказано, что 12 микроавтобусов с семьями сотрудников Федеральной службы безопасности России выехали из Новой Каховки на аннексированный Крымский полуостров. Также же данные об «эвакуации» родственников силовиков РФ появились и относительно Херсона.

Хлань добавил, что на этих же микроавтобусах сотрудники ФСБ вывозили украиденное у украинцев, ведь именно они больше занимались рейдерством и грабежами.

В то же время личный состав ВС РФ, как сообщил депутат, ищет способы, как сдаваться в плен, ведь для них нет «плана эвакуации».

Захватчики несут колоссальные потери на Херсонщине, о чем свидетельствует ситуация в больницах на оккупированной территории региона. В Генштабе ВСУ сообщили, что эти медицинские учреждения не справляются с потоком раненых «освободителей».